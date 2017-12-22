Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в рамках 19-го тура АПЛ 2017/2018. Он полагает, что обе забьют, но выиграют гости.

Понятно, что в этой игре должны быть голы и должны быть с обеих сторон. Та и другая команда любит атаковать и любит забивать голы. Скажем так: кто сильнее и правильнее сыграет в обороне, тот и одержит победу.

«Арсенал» играет дома, поэтому атаковать должен ещё больше. Поэтому «Ливерпуль» сможет использовать это пространство и выиграет. Моя ставка – П2 и обе забьют.