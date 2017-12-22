Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Эвертон» — «Челси» в девятнадцатом туре АПЛ 2017/2018. Он полагает, что гости не проиграют.

«Эвертон» после смены тренера поднялся в турнирной таблице и пять игр не проигрывал. «Челси» последнюю игру выиграл и находится на третьем месте в турнирной таблице. Игра будет принципиальная, и «Челси» придется потрудиться для того, чтобы не проиграть. Но «Эвертон» умеет закрываться. Я ставлю на то, что «Челси» не проиграет.