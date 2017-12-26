Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на поединок Чехия — Россия в рамках молодежного чемпионата мира. Он полагает, что российская команда выиграет в основное время.

С момента прихода в молодежную сборную (теперь уже кажется, что навечно) Валерия Брагина, игра команды стала крайне предсказуемой. И предсказуемость эта заключается, в том числе, и в советах людям со слабым сердцем не смотреть первые матчи. Потому что рвать жиоы в них наши пацаны не станут, постараются выиграть на классе, а уж хватит ли этого класса – вопрос, как говорится, дискуссионный.

Но с чехами хватить должно. И не потому, что мы сейчас такие сильные, а потому что чешская молодежка продолжает оставаться такой слабой на протяжении вот уже многих лет. И тут уже наружу вылезли все системные недоработки начала 2010-х, когда в чешском хоккее вовсю работал анекдот советских времен, что на переходе от социализма к капитализму никто кормить не обещал. В Чехии, как и в России, хоккей стал уделом богатых. А богатые и лучшие – это отнюдь не синонимы.

Таким образом, наша команда в своем стартовом поединке на МЧМ, конечно, помучается. Быть может, даже будет какое-то время проигрывать. Но в итоге все-таки чехов грохнет, причем может попутно немало накидать, когда чехи, смирившись с происходящим, вовсе бросят играть.

Победа сборной России в основное время – и никаких гвоздей!