Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ-2017/18. Он считает, что «горожане» выиграют крупно.

«Однозначно здесь отдаю предпочтение «Манчестер Сити». Другого мнения тут и быть не может, судя по тому, как выступают сейчас «горожане». Думаю, в этом матче все будет примерно так же, как и во всех прошлых.

Поэтому я поставлю на победу команды Гвардиолы. Я даже хотел бы поставить на крупную победу гостей. Больше трех голов мы здесь точно увидим. Да, «Ньюкасл» может быть на небольшом подъеме после недавней победы. Но «Манчестер Сити» на еще большем подъеме, поэтому я и ставлю на его крупную победу».