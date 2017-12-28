Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на поединок Россия — Швейцария в рамках молодежного чемпионата мира. Он полагает, что сборная России одержит первую победу на турнире.

К третьему игровому дню соперники подошли в разной физической форме и противоположном настроении. Россияне сумели в пределах одного матча показать взаимоисключающие вещи: и то, что эта сборная умеет атаковать, и то, что по степени раздолбайства в обороне у Брагина аналогичного еще не было, пожалуй, начиная с предыдущего Баффало. И то, что в воротах у нас точно не Василевский, хотя при такой защите вратаря вроде не за что пинать. И это в матче с чехами, у которых новые Ягры никак не народятся.

Швейцария спокойно выполнила главную задачу группового турнира. То есть, не без проблем и лишь в третьем периоде, но все-таки обыграла белорусов и, по сути, вышла в плей-офф. Там, конечно, могут начаться чудеса, если наши братья-славяне кого-нибудь обыграют в оставшихся матчах. Другое дело, что обыгрывать им особо некого. Поэтому Швейцария после ударно проведенного стартового матча чемпионата может спать спокойно.

На это и будем надеяться во втором матче нашей сборной. Потому что на вратарей надежд никаких, защитников у нас, кажется, нет совсем, а все форварды, будто сговорившись, транжирят голевых моменты пачками и рулонами. Понятно, что после первого поражения Валерий Брагин провел «разбор полетов», количество игровых «косяков» теперь будет неуклонно снижаться. Будем надеяться, что текущего снижения на швейцарцев хватит, и сборная России одержит на это чемпионате мира свою первую победу.