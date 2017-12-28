В рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной Ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своем поле примет «Филадельфию 76». Орегонской команде самое время завершить серию домашних поражений - об этом прогноз "Рейтинга Букмекеров".

«Портленд» продолжает парадоксально выступать. В последнее время у команды был не самый плотный график, но в родных стенах победить так не удалось, зато даже без Лилларда получилось победить на выезде. В грядущем матче команда Терри Стоттса попытается с седьмого раза порадовать своих болельщиков.

Шансы у «Блэйзерс» очень даже неплохие. Дело в том, что ожидается возвращение в строй Дэмиана Лилларда, который пропустил минувших два поединка. Он тренировался с ограничениями, но наставник отметил, что лидер команды собирается играть против «Сиксерс». Все остальные ключевые исполнители в строю и явно будут вкладываться по полной программе, дабы закончить эту черную серию.

«Филадельфия» не может похвастаться стабильной игрой в гостях. Да, в прошлом сражении получилось справиться с «Никс», но до этого «76-е» проиграли в пяти из минувших шести выездных сражений, одолев лишь «Миннесоту» в овертайме. Нужно признать, что сейчас «Филадельфия» действует также почти в оптимальном составе, но в данном случае больше веры все же в настрой Портленда.

В этом матче стоит обратить внимание на победу хозяев поля с форой (-2,5). Отметим, что в обороне орегонцы играют очень даже прилично и в победных встречах зачастую не позволяют соперникам набирать сотню очков, а «Сиксерс» пока ни разу не выиграли в гостях, когда отмечались меньше ста очков. Также напомню, что «Портленд» выиграл шесть из минувших семи домашних очных битв.