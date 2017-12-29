Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на поединок Беларусь – Россия в рамках молодежного чемпионата мира. Он полагает, что россияне без особого труда выиграют эту встречу.

После того, как братья-белорусы проиграли свой главный матч турнира – швейцарцам, — на этом чемпионате мира они уже приехали. Потому что им осталось играть с Россией и Чехией, причем трех очков в этих двух матчах будет недостаточно. Даже набрав три очка, белорусы останутся на последнем месте в группе, поскольку при равенстве набранных очков они будут уступать швейцарцам по личной встрече. А набрать больше трех очков они могут только в смелых фантазиях белорусских же болельщиков.

То есть, братьям-славянам на этом чемпионате уже ничего не нужно, но в данном контексте, для нас, это скорее минус, нежели плюс. Потому что, потеряв турнирную мотивацию, они могут заиграть легко и свободно, в свое удовольствие, что уже бывало не раз. С учетом того, как сборная Брагина тяжко забивает свои шайбы и легко, не напрягаясь, пропускает чужие, пожалуй, можно и влететь.

Но мы все-таки будем надеяться, что даже легкие и воздушные белорусы не смогут обыграть россиян. В конце-то концов, наши пацаны тоже не лаптем сделаны, и хоть штормит их в Баффало на все двенадцать баллов, но даже в таком расхристанном состоянии они могут нормально и спокойно, без всяких нервных надрывов и судорожных третьих периодов, победить. Конечно же, в основное время.