Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Байер» — «Бавария» в рамках восемнадцатого тура немецкой Бундеслиги. Поединок состоится двенадцатого января в 22:30 по московскому времени. Эксперт ставит на победу «Баварии».

Интересная штука – «Бавария» не может выиграть у «Байера» уже на протяжении нескольких сезонов. И сейчас, я думаю, даже по теории вероятности это должно произойти. Плюс «Бавария», безусловно, выше классом. Смена тренера пошла на пользу мюнхенской команде.

В чемпионате «Бавария» лидирует с огромным преимуществом. И теперь может играть спокойно, в свое удовольствие. А в таких случаях обычно многое получается. Поэтому мне представляется, что гости одержат минимальную победу за счет более высокого индивидуального мастерства исполнителей.