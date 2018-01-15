«Рейтинг Букмекеров» предлагает ознакомиться с пятеркой наиболее интересных событий для ставок на спорт в период с 15 по 21 января. Программу предстоящей недели составят футбольные матчи чемпионатов и кубков, Открытый чемпионат Австралии по теннису, а также снукерный турнир Dafabet Masters 2018.

1. «Атлетико Мадрид» — «Севилья» в 1/4 финала Кубка Испании 2017/2018

Среди всех четвертьфинальных пар Кубка Испании 2017/2018 наибольший интерес, разумеется, вызывает противостояние мадридского «Атлетико» и «Севильи». Если в начале сезона на коне были андалусийцы, то теперь ход набрали уже мадридцы.

Первый матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 17 января. В нем ожидается нешуточная борьба, поскольку, возможно, для команд этот турнир — последний шанс выиграть трофей в этом сезоне.

Аналитики букмекерской конторы Winline отдают предпочтение столичному клубу. Коэффициент на его победу равен 1,40. За ничью дают 4,19, а за победу «Севильи» — 7,08. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

2. «Интер» — «Рома» в 21-м туре Серии А 2017/2018

Итальянская Серия А возвращается после небольшой паузы и сразу же дарит нам матч с прекрасной вывеской, в котором «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» 21 января примет «Рому». Обе команды в последнее время показывает не самые лучшие результаты и уже можно сказать, что они выбыли из чемпионской гонки.

Тем не менее — это матч итальянских грандов, который вызывает повышенный интерес. Градуса поединку добавляет и то, что Лучано Спалетти, в прошлом сезоне тренировавший «Рому», сейчас возглавляет «нерадзурри».

В БК Winline небольшое предпочтение отдают хозяевам. Коэффициент на их победу равен 2,26. За ничью дают 3,43, а за победу «джалоросси» — 2,88. Игра начнется в 22:45 МСК.

3. «Лион» — «ПСЖ» в 22-м туре Лиги 1 2017/2018

Учитывая гегемонию «ПСЖ» во французском чемпионате, немногие игры этого турнира могут вызывать интерес. Одна из таких как раз пройдет в ближайшее воскресенье, когда «Лион» примет «ПСЖ».

Парижане оторвались от ближайших преследователей уже на одиннадцать очков. «Лион» же ведет борьбу с «Монако» и «Марселем» за вторую строчку в турнирной таблице. Сейчас ткачи делят вторую строчку с монегасками, но вполне могут откатиться и на четвертую.

Несмотря на то, что игра пройдет в Лионе, предпочтение отдается «ПСЖ». На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1,18. За ничью дают 6,18, а за победу «Лиона» — 12,0. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

4. Открытый чемпионат Австралии по теннису

Любители тенниса после длительного перерыва вновь прильнули к экранам. В эти дни в Австралии проходит первый турнир «Большого шлема» в сезоне. В мужском одиночном разряде контора «1хставка» отдает предпочтение Роджеру Федереру. На его триумф можно поставить с коэффициентом 2,75. Следом в списке основных претендентов идет испанец Рафаэль Надаль (5,25), а тройку замыкает Новак Джокович (5,80).

Фаворитом на победу в женском одиночном разряде считается Элина Свитолина (7,30). Следом расположились Каролина Плишкова и Симона Халеп. На победу каждой из этих теннисисток можно поставить с коэффициентом 8,00.

5. Снукерный турнир Dafabet Masters 2018

С 14 по 21 января в Лондоне пройдет престижный снукерный турнир Dafabet Masters 2018 с призовым фондом 600 тыс. фунтов стерлингов. В строю все лучшие игроки, а аналитики БК «1хставка» отдают предпочтение Ронни О’Салливану. Коэффициент на его победу равен 2,87. На втором месте в списке основных претендентов идет Джадд Трамп (6,00), а тройку замыкает Джон Хиггинс (7,00).