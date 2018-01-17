Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Ак Барс» – «Йокерит» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в «низовой» встрече победу одержат хозяева льда.

Всем привет!

Меня зовут Алексей Бадюков и сегодня мы с вами поговорим о матче «Ак Барс» — «Йокерит».

Казанцы пока находятся на первом месте, и имеют возможность в этой встрече оторваться на четыре очка от «Автомобилиста». После продолжительной выездной серии, в которой казанцы четыре матча выиграли и четыре проиграли, их ждет домашняя игра. В последнем матче была победа над динамовцами из Риги. Были некоторые изменения состава после проигрыша в Череповце, которые себя оправдали – каждое звено себя проявило.

Что касается «Йокерита», то из 15 последних игр это одна из худших команд в Западной конференции. Не лучшем образом команда Юкки Ялонена выступает, но надо сказать, что в последних двух играх дела налаживаются – победы над «Трактором» 3:0 и «Куньлунем» 3:1. Вернулся Ээли Толванен с молодежного чемпионата, может быть, с этим связаны последние успехи. Он заработал одно очко в игре с «Трактором» и обошел Кузнецова в споре молодых бомбардиров.

Две команды, которым вверху турнирной таблицы мало что угрожает. Особенно это касается «Йокерита», которого уже никто не сможет потеснить с третьей строчки. 17 октября команды в последний раз встречались друг с другом – 3:1 победил «Йокерит» у себя дома. Единственную шайбу у «Ак Барса» забил Иржи Секач.

Что касается этой встречи, то думаю, что в домашней серии и в этой игре конкретно, «Ак Барс» будет набирать максимальное количество очков. Как это получится сделать, посмотрим. После перерыва на «Матч Всех Звезд» у «Ак Барса» вернулись достаточно квалифицированные игроки, поэтому думаю, что перед Олимпиадой будет набрано достаточное количество очков. В этой встрече будет иметь преимущество домашняя команда и попытается взять реванш.

Рекомендую ставить не на «большой» результат, не «верховую» игру, потому что команды в прошлых сезонах показали, что особо в атакующий хоккей играть не собираются. Здесь «низовая» игра и победа «Ак Барса».

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