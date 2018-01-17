Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на первый матч 1/4 финала Кубка Испании-2017/18 «Атлетико Мадрид» – «Севилья». Он полагает, что хозяева добьются «сухой» победы.

Всем привет из Испании, где весь январь проводятся кубковые матчи среди недели. На стадии четвертьфинала самая интересная пара, безусловно, «Севилья» против «Атлетико». За пять дней до первого матча состоялась жеребьевка, соперники узнали друг друга, и вот теперь «Севилья» отправляется в гости к «Атлетико».

У «Севильи» кризис. Команда с новым тренером Монтеллой первые два матча в чемпионате проиграла. Фанаты разъярены и приходили пару дней назад поговорить на тренировочную базу с футболистами на повышенных тонах. По итогам этого разговора команда теперь отправляется в Мадрид.

«Атлетико» явный фаворит. На чистую победу «Атлетико» букмекеры предлагают коэффициент 1,38, но этот коэффициент увеличится до 2,08, если мы возьмем «сухую» победу «Атлетико», что я и предлагаю сделать. Это кубковая игра, а «Атлетико» в двухматчевых противостояниях опытный боец. В «Атлетико» понимают, что в домашнем матче неимоверно важно не пропустить, поэтому мадридцы сыграют аккуратно.

У «Атлетико» все в порядке с обороной – в первом круге чемпионата команда пропустила всего лишь восемь голов. Это лучший результат мадридцев за всю историю, точнее, повторение того результата, который был три года назад, когда команда неожиданно стала чемпионом. Сейчас чемпионом «Атлетико» не станет, наверное, но за Кубок вполне может побороться. Дорога к этому лежит через проход «Севильи». Думаю, что 2,08 – хороший коэффициент на «сухую» победу «Атлетико». С вами из Испании был Александр Вишневский. Удачи со ставками!