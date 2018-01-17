Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинг Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» – «Барселона» в первой встрече 1/4 финала Кубка Испании сезона-2017/18. Встреча состоится в среду на стадионе «РКДЭ – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не более трёх мячей.

Каталонское дерби на стадии четвертьфинала. Два года назад эти команды играли друг с другом, но тогда на стадии 1/8 финала. Тогда «Барселона» уверенно победила дома — 4:1, а в гостя — 2:0 с дублем Мунира Эль-Хаддади. За прошедшие два года, особенно с приходом Вальверде, «Барселона» стала только сильнее. «Барселона» даже в не самом удачном для себя матче, как это было в Сан-Себастьяне, может всё перевернуть в свою пользу. Где-то она удачно реагирует на то, что матч складывается не по её сценарию.

Не знаю, какой состав выставит Вальверде, учитывая, что впереди будет ответная игра. К тому же у «Барселоны» непростой выезд в гости к «Бетису» в ближайшем туре. Не исключено, что Вальверде кому-то из своих лидеров даст отдохнуть. Быть может, как это было в игре с «Сельтой», не выйдут на поле Иньеста, Месси с Суаресом. В таком случае всё будет поставлено на ответную встречу на «Камп Ноу», где «Барселона», я уверен, должна будет легко разбираться с «Эспаньолом».

Есть неприятная закономерность для «Эспаньола» в последних шести домашних встречах с «Барселоной»: он в них не забивал. Я думаю, что рано или поздно эта серия прервётся. Но, может быть, это произойдёт не в этот раз. Мне кажется, что эта встреча будет похожа на ту, что «Барса» провела против «Сельты» в Виго. Нужно аккуратненько с нормальным результатом закончить, а потом всё решить для себя дома. «Барселона» это в состоянии сделать.

Исходя из того, в каком турнире встречаются команды, много голов ждать не стоит. Я бы сыграл «тотал меньше 3 мячей» за неплохой коэффициент 1,89. Можно было бы также сыграть «Эспаньол» с форой (+1,5) за 1.93.