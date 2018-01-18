Экс-нападающий сборной России, а также клубов ЦСКА, «Салават Юлаев», «Лада», ХК МВД, «Спартак», «Трактор», и «Амур» Александр Бутурлин в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор».

На мой взгляд, две равные команды — и по статистике, и по составу, и по игре. У «Авангарда» произошла смена тренера и игроки немного оживились. Выиграли пару игр, но сразу, наверное, невозможно всё поменять и хозяева в то же время потерпели ряд поражений.

Гости же очень стабильно прошли чемпионат и считаются очень крепкой командой, способной выиграть у кого угодно.

Обе команды попадут в плей-офф и сейчас им надо просто к нему готовиться. Игра не будет легкой для обеих команд. Предпочтение отдаю гостям. Они победят с разницей в одну шайбу.