Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на поединок регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак». Он предлагает поставить на победу хозяев в основное время.

После того, как «Динамо» два сезона подряд на полную катушку включало в плей-офф административный ресурс своих учредителей, в стране осталось немало городов и весей, где турнирная таблица с непопадающим в восьмерку «Динамо» вызывает слезы искренней радости.

Отдадим должное динамовским болельщикам, которые на фоне летних событий почти в полном составе вернулись в зону полного адеквата. И уже понимают, что в хоккей принято играть «пять на пять», а не «пять на три», как было при Знарке. И что теперь за косой взгляд в сторону Анисина не удаляют. Теперь удаляют за нехорошие мысли в адрес Ковальчука, ибо времена на дворе настали другие, и ресурсы теперь у других. И даже «Спартак», которого эти ресурсы задевают лишь по касательной, находится в турнирной таблице выше.

Поскольку соперники рядом, а вакансия в зоне плей-офф только одна, то нас ожидает даже не битва, а резня. Но именно в такой резне преимущество видится у «Динамо». Потому что в последние годы оно провело и вытащило немало таких матчей. Чего не скажешь о «Спартаке», у которого аналогичный опыт куда меньше.

Поэтому и поставим на бело-голубых в основное время.