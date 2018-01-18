Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинг Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» – «Реал Мадрид» в первой встрече 1/4 финала Кубка Испании сезона 2017/2018. Встреча состоится в четверг на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что второй тайм получится более результативным, чем первый.

Эти команды должны были встретиться раньше — в середине декабря. Из-за участия «Реала» в клубном чемпионате мира та игра была перенесена. Сейчас же команды встретятся в Кубке Испании. Чуть позже они сыграют и в чемпионате.

«Реал» сейчас под огнём критики. Тони Кроос пытался оправдаться в соцсетях. Зинедин Зидан всячески поддерживает своих игроков, говорит, что есть всё, за исключением реализации и результат. Ну, действительно, складывает ощущение, что кто-то «Реал» сглазил, и в частности Криштиану Роналду. Такое обилие моментов, какое было у «Реала» в первом тайме игры с «Вильярреалом», ещё нужно поискать. Моментов было предостаточно, но то Асенхо выручал, то Роналду из убойных для себя позиций бил куда угодно, но только не в сетку ворот. В итоге «Реал» проиграл.

В чемпионате у мадридцев ситуация архисложная, но вот в Кубке неплохие шансы выйти в полуфинал, учитывая статус «Леганеса». Зидан после «Вильярреала» признался, что нужно идти от матча к матчу и постараться следующую встречу выиграть. Пока у «Реала» более-менее всё складывается в Кубке. Мне кажется, что «Леганес» в первом матче у себя дома сделает ставку на то, чтобы не проиграть. Скорее всего, команда Гаритано упрётся и постарается не дать сыграть «Реалу». Здесь ещё нужно посмотреть, какой состав будет у «Реала» на эту встречу. Всё-таки в воскресенье «Реалу» играть с «Депортиво». Там уже можно будет оторваться, как это «Реал» любит.

Думаю, что «Леганес» упрётся, но всё-таки какие-то голевые свершения будут. Думаю, они придутся на второй тайм. Выберу свою любимую ставку «второй тайм результативнее первого» за хороший коэффициент 1,96.