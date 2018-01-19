Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Боруссия» Дортмунд в 19-м туре немецкой Бундеслиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в пятницу на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не менее трёх мячей.

Матч «Герта» — «Боруссия» открывает программу нового тура Бундеслиги. И опять с приключениями дортмундская «Боруссия» подходит к этой встрече. Пьер-Эмерик Обамейянг не полетел в Берлин. По всей видимости, он не испытывает особого желания играть дальше за «Боруссию». Несмотря на попытки примирения, поддержку Петера Штёгера, всё равно габонец остаётся вне игры.

Конечно, тяжело будет Дортмунду играть без него в атаке, потому что вся игра последних лет была заточена на Обамейянга. А его партнёры, оставшись без него, не всегда находят ходы к воротам соперника. «Герту», наверное, эта информация воодушевит.

Думаю, что ни та, ни другая команда не смогут от обороны чётко провести эту встречу. Просто возникают проблемы, когда эту модель используют команды, особенно у «Боруссии». Предполагаю забитые мячи в этой встрече. Даже несмотря на отсутствие Обамейянга, 2,5 мяча команды должны пробить. Коэффициент на это очень хороший — 1.88.