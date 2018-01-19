Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинг Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетик» в 20-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в пятницу на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева выиграют в 1 мяч.

«Хетафе» проводит один из лучших сезонов в своей истории. Команда идёт в десятке, заставила себя уважать. По игре на своём поле «Хетафе» входит в первую четвёрку — 6 побед в 10 матчах. Это отличный показатель для команды с небольшим бюджетом, которую все привыкли видеть либо в борьбе за выживание, либо вообще во втором дивизионе.

А вот про «Атлетик» Бильбао сложно много хороших слов сказать. Первый круг команда завершила вне десятки. Есть очевидные проблемы с атакой у Бильбао. Их нужно как-то исправлять, но желательно не к матчам со «Спартаком». В гостях «Атлетик» ничего выдающегося не показывает. Мне кажется, что у него будут проблемы с «Хетафе», который дома обыграл «Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Валенсию».

Ставлю в этой встрече на минимальную победу хозяев поля.