Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч «Арсенал» – «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура АПЛ 2017/2018.

Не смотря на то, что Санчес покидает команду, «Арсенал» добьётся победы в этом матче. Качество игроков у «Арсенала» и «Кристал Пэласа» просто несопоставимо.

Поэтому я считаю, что «канониры» должны здесь выигрывать у «орлов». Безусловно, со стороны «Кристал Пэласа» тоже может быть гол. Но это уже больше случайность.