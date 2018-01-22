Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Суонси» – «Ливерпуль» в рамках двадцать четвертого тура английской футбольной Премьер-лиги. Поединок состоится двадцать второго января в 23:00 по московскому времени. Наш эксперт ставит на уверенную победу «Ливерпуля».

Ну, тут, конечно, команды разного футбольного мастерства. «Суонси» замыкает турнирную таблицу. И валлийский клуб вынужден на своем поле играть в атаку. А «Ливерпуль» очень быстрая команда, которая великолепно убегает в контратаку. Плюс вернулся Мохамед Салах.

В последнем туре подопечные Юргена Клоппа одержали очень яркую победу над «Манчестером Сити». Счет мог быть вообще разгромным, но в самой концовке «горожане» отыграли 2 мяча. «Ливерпуль» просто великолепен в атаке, надо сказать. Поэтому в этой встрече ставлю на победу гостей.