Хоккейный обозреватель «Рейтинга Букмекеров» Максим Лебедев дал прогноз на поединок регулярного чемпионата СКА — «Динамо» М. Он предлагает поставить на убедительную победу хозяев в основное время.

В последнее время в соцсетях и сообществах, объединяющих бело-голубых болельщиков, вдруг заговорили о том, что Знарок своих не бросает, что на матч с «Динамо» выставит третий состав, и, тем самым протянет руку помощи…



Возникает вопрос: с какой это радости? Во-первых, даже третий состав СКА в текущих реалиях покрывает первый состав «Динамо», по выражению Жванецкого, «как бык овцу». Во-вторых, когда и кому Знарок протягивал руку помощи? Он спокойно смотрел, как подыхал балашихинский хоккей, тверской хоккей. А до этого – челябинский хоккей, который его воспитал. И даже как ликвидировали рижское «Динамо», в котором он провел лучшие годы своей карьеры.



А нынешнее «Динамо» вообще не имеет никакого полового отношения к тому «Динамо», в котором работал Знарок. За исключением названия да нескольких знакомых фамилий. Поэтому ничто ему не помешает своей нынешней командой порвать бело-голубых на ветошь. Даже если он будет точно знать, что динамовцев после этого поражения будут по одиночке расстреливать в Новогорске.

Поэтому мы не будем заморачиваться душевными терзаниями Знарка и динамовской торсиды, а запишем убедительную победу СКА в основное время.