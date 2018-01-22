Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинг Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа» в 21-м туре итальянской Серии А сезона 2017/2018. Встреча состоится в понедельнике на стадионе «Ювентус» в Турине. Эксперт считает, что в предстоящей встрече бьянконери разгромят соперника.

«Ювентус» принимает «Дженоа» и обязан брать свои очки. «Наполи» в этом туре победил, причём на очень сложном выезде в Бергамо. Туринцам нужно отвечать. Чемпионская гонка в разгаре. Не вижу причин, по которым «Ювентус» может в предстоящей встрече не набрать свои очки. «Дженоа» год за годом просто не может забить в Турине. Думаю, и сейчас ничего не получится. В 10 матчах на выезде генуэзский клуб отличился лишь 5 раз. Другое дело, что и пропустил он только 5 мячей. Но здесь ему будет противостоять звёздная атака «Ювентуса».

Хотел поставить на сухую победу хозяев, этот вариант просится. Но коэффициент маловат. Предложу поставить на туринцев с форой (-2). Всё-таки пауза была, публика соскучилась по «Ювентусу». А это ещё и вынесенная игра, которую все будут смотреть. Думаю, команда Аллегри покажет себя во всей красе, жду от неё минимум трёх голов. Нет шансов у «Дженоа» здесь.