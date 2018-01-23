Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги-2017/18 между «Бристоль Сити» и «Манчестер Сити».

Хотя в Манчестере матч получился упорным, думаю, победа «Сити» в ответной игре не вызывает сомнений. Конечно, порой команда расслабляется, мы видели это и в предыдущем матче тура (победа 3:1 над «Ньюкаслом»), тем не менее её игра оставляет очень хорошее впечатление. Подопечные Хосепа Гвардиолы настроены на острый комбинационный стиль, который в этом сезоне неизменно приносит успех.

Единственной проблемой в матче с «Бристолем» может стать насыщенная оборона соперника: команда будет играть против лидера АПЛ в два эшелона обороны, которые преодолеть не так просто. Но я уверен, если Давид Сильва и Кевин де Брюйне выйдут с первых минут, то проблем у «Манчестера» не возникнет. Эти ребята будут создавать моменты, а Серхио Агуэро, который находится в великолепной форме, и матч с «Ньюкаслом» это подтверждает (хет-трик), будет забивать. Это второй Ромарио, очень неприятен в штрафной площади. Но разгрома я не жду, думаю «Сити» победит с разницей в два мяча.