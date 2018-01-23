Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков записал видео с прогнозом на матч «Салават Юлаев» — «Йокерит» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Наш эксперт предлагает ставить на победу хозяев поля, а также считает, что поединок будет «низовой».

«Салават» не так давно, одержав три победы у себя дома, потеснил в дивизионе Чернышева омский «Авангард». Можно сказать, что скинул его вниз восьмерки, поэтому омичи сейчас будут бороться не просто за верхнюю строчку, а именно за попадание в плей-офф. У «Амура» запас игр, и «Сибирь» не хочет не входить в плей-офф.

«Салават Юлаев» очень хорошо в последнее время себя чувствует. Играет достаточно уверенно благодаря Карееву и Налимову, тем игрокам, на которых в дальнейшем будет делаться основная ставка. Именно Налимов, перешедший из «Адмирала» вместе с Ткачевым, вместе с Бурдасовым эти ребята и делают результат. Третья тройка очень хорошо себя проявляет, что и было нужно команде Вестерлунда — появление второго сильного звена. Это сейчас и происходит. Первое звено теперь может не то, что отдыхать, но делать некие паузы. В итоге три победы подряд, и сейчас «Салават» достаточно хорошо себя чувствует

Что касается «Йокерита», то здесь три поражения подряд. Все три в одну шайбу и все три на выезде. Очень обидная встреча в Нижнекамске, к шестой минуте 2:0 и в итоге проигранная встреча 2:3. Здесь, конечно, наставнику «Йокерита» нужно подумать, как брать «Салават» с его атакующей мощью. 15 октября команды играли между собой в Хельсинки — Йокерит» победил со счетом 2:0, с помощью шайб О’Нила и Регина. Но тогда была совсем другая ситуация.

Сейчас концовка чемпионата. У «Салавата» продолжительная домашняя серия. Йокериту», в принципе, ничего не угрожает в турнирной таблице, правда, там «Локомотив» может потеснить, но «Йокерит» достаточно четко себя чувствует на Западе.

Рекомендую ставить на домашнюю команду, это — «Салават Юлаев». «Салават» будет больше атаковать, больше использовать свое большинство. Опять же большинство для «Йокерита» это тоже зацепка, за которую могут зацепиться хоккеисты из Хельсинки, но, на мой взгляд, «Салават» здесь окажется в низовой игре и в одну шайбу в основное время или в овертайме, но победит.