Эксклюзивный и полномочный корреспондент и резидент «Рейтинг Букмекеров» Остап Бендер, путешествуя по Европе, остановился в Севилье, где местная команда в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка Испании 2017/2018 примет мадридский «Атлетико». Великий комбинатор полагает, что гости сумеют забить больше 1,5 гола

Отдых в Европе в середине января замечателен тем, что можно спокойно думать, записывать какие-то мысли, посещать различные злачные места, ну и поговорить о футболе, которого сейчас в полном достатке. Создается впечатление, что футбольные чемпионаты после рождественских каникул набросились на болельщика словно изголодавшиеся собаки на кусок мяса. Нам от этого лучше, конечно, поскольку шикарные матчи следуют один за другим, плавно готовя нас к старту Лиги чемпионов.

В разряду шикарных, выиграй «Атлетико» дома у «Севильи», я бы конкретно этот матч не отнес. Но «Севилья», наевшись хамона и подкрепившись полусладким, взяла да и прихлопнула «Атлетико» в Мадриде. Это при том, что хозяева на тот момент играли отлично, а гости отвратительно. Вот такая вот капризная футбольная жизнь. Не спасло «индейцев» даже то, что здорово играет блудный «бультерьер» Диего Симеоне. Стоило ему вернуться на поле, как уже посыпались голы и голевые передачи от него. Ну и красные карточки, разумеется, тоже не заставили себя долго ждать.