Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Арсенал» – «Челси» в рамках полуфинала Кубка английской лиги 2017/2018. Наш эксперт ставит на победу «канониров», а также на то, что поединок будет результативным.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

За последнее время они уже много раз играли, а последний раз, что удивительно, со счетом 0:0, хотя «Арсенал» во всех играх забивает. Думаю, что «Арсенал» победит», «тотал больше 2,5» и «обе забьют».

Почему? «Арсеналу» не удаются, откровенно говоря, на долгой дистанции игры, чтобы стать чемпионом. А вот Кубки в последнее время он завоевывает, поэтому для меня совершенно очевидно, что на своем поле, против «Челси», который совсем недавно чемпионом был, он будет предельно мотивирован. Учитывая, что Арсен Венгер хочет последний сезон отработать в команде, то у нее будет большое старание.

Лондонское дерби всегда заканчивается не так, как предсказывают, а в данном случае многие отдают предпочтение «Челси». А я отдаю победу «Арсеналу».