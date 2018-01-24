Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Леганес» в 1/4 финала Кубка Испании сезона 2017/2018. Это ответная встреча, она состоится в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что Карим Бензема забьёт.

Первая игра на выезде успешно прошла для команды Зинедина Зидана, победа 1:0 благодаря голу Марко Асенсио в самой концовке. Ну и здесь «Леганес», который уже высоко забрался, дошёл до четвертьфинал, может какие-то проблемы создать мадридцам.

Скорее всего, «Реал» снова сыграет полуторным составом. Вероятно, не сыграет Бэйл, не сыграет Криштиану Роналду, который будет восстанавливаться после небольшой травмы, полученной в игре с «Депортиво». Этот матч — новый шанс для молодёжи сыграть агрессивно и ярко. Другой вопрос, что «Реал» после победы над «Нумансией» в гостях дома вышел не особенно сконцентрированным. В итоге мадридцы с командой из Сегунды сыграли 2:2.

Здесь «Леганес» всё-таки помощнее и разнообразнее, чем «Нумансия». Есть в атаке Шимановски, есть Нурдин Амрабат, они вполне могут «Реал» наказать. Серхио Рамос вернулся в общую группу и вполне может сыграть. Кроме того, я уверен, что сыграет Карим Бензема. Ему очень важно забить, он давненько этого не делал. На мой взгляд, партнёры это всё прекрасно понимают, Бензема снова должен почувствовать вкус гола.

Матч сложный для прогноза. Мы не знаем, в каком состоянии будет «Реал», в каком составе он выйдет. Как будет играть «Леганес», тоже не очень понятно. Но попробую взять , отталкиваясь от персоналии француза. Ему очень важно забить. Как закончится матч, не берусь предсказать. Коэффициент небольшой. Но должен забить Бензема свой первый гол в новом году.