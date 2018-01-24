Экс-главный тренер «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровска» и эксперт «Рейтинг Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч «Сампдория» — «Рома» в 3-м туре Серии А 2017/2018.

«Сампдория» в крайнем туре одержала убедительную победу над «Фиорентиной» 3:1. Я ставил в том матче на точный счёт 2:1, но преимущество «Сампдории» оказалось куда более ощутимым: по ходу игры подопечные Джампаоло вели 3:0.

Что можно сказать касательно «Ромы»… Мы видим, что даже на выезде с «Ювентусом» несколько туров назад римляне были ближе к победе и по игре выглядели куда убедительнее своего соперника. Абсолютно в каждом матче «Рома» выглядит как команда, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов следующего года.

Тем не менее, «Сампдория» сейчас дома играет очень хорошо. Поэтому я бы поставил на ничейный результат в этом матче.