Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании-2017/18 «Барселона» – «Эспаньол». Он полагает, что хозяева выиграют с разницей в три мяча и более.

– Всем привет из Испании!

Я Александр Вишневский и мы поговорим об ответном матче четвертьфинала Кубка Короля между «Барселоной» и «Эспаньолом». Неделю назад на стадионе «Корнелья-Эль Прат» «Эспаньол» неожиданно выиграл впервые за долгое время в каталонском дерби. Тогда незабитый Лионелем Месси пенальти, конечно же, стал ключом к этой игре, в том плане, что футболисты «Барселоны» поникли из-за этой неудачи, а футболисты «Эспаньола» наоборот почувствовали прилив сил и эмоциональное вдохновение. Они смогли прибавить, смогли впервые за игру перехватить инициативу, в итоге в конце забили гол и выиграли 1:0.

После этого в чемпионате команды показали свое истинное лицо. «Барселона» выиграла 5:0 в гостях у «Бетиса», показав один из лучших матчей сезона. Месси и Суарес в отличной форме. Что касается «Эспаньола», то он проиграл дома 0:3. Наверное, это и есть истинное состояние команд.

Думаю, что в ответной игре «Барселона» просто уничтожит соперника. «Барселона» отыгрывала 0:4 от «ПСЖ», поэтому 0:1 от не бог весть какого «Эспаньола» – эта задача решаемая и она будет решена. «Барселона» пройдет в следующий этап, отыграет это поражение. Я поставлю на «Барсу» в ответной игре с форой (-2,5) за коэффициент 1,79. На момент записи видео коэффициент именно такой.

Я думаю, что «Барселона» не остановится на преимуществе в два мяча, потому что, если она будет вести 2:0, то любой гол «Эспаньола», любой рикошет – это вылет из Кубка. Поэтому, чтобы счет не был скольким, «Барселоне» нужно повести с разницей в три гола. К тому же, последние матчи на «Камп Ноу» между «Барселоной» и «Эпаньолом» всегда заканчивались разгромами «Эспаньола». В последних пяти матчах против «Эспаньола» «Барса» всегда забивала дома от четырех до пяти голов, а пропускала не больше одного. В том числе, когда они играли на Кубок на «Корнелья-Эль Прат» и сыграли 0:0, то в ответной игре «Барселона» разбила «Эспаньол» 4:1.

Думаю, что будет разгром. Я ставлю на крупную победу «Барселоны» в ответной игре. Спасибо за внимание, специально для «Рейтинга Букмекеров» с вами был Александр Вишневский из Испании.