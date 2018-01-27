Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч «Валенсия» – «Реал» в 21-м туре примеры сезона-2017/18.

«Мороз и солнце – день чудесный. Пора вставать, мой друг прелестный и нести деньги в букмекерскую контору ставить на матч «Валенсия» – «Реал». Именно об этой игре мы поговорим. Хотите – ставьте, хотите – нет, но послушайте мои умозаключения.

«Реал», конечно, безнадежен в последнее время. Даже победа над «Депортиво», который еще хуже, не поменяла диспозицию, которая сейчас имеется. Потому что посмотрел я игру «Реала» и «Леганеса» в Кубке – хоть стой, хоть падай. Понятно, что Зидан некоторым ведущим игрокам дал отдохнуть: не играл Бэйл, который находится в хорошей форме, не играл Роналду, который теперь с наклейкой на лице. У него еще и фингал под глазом, полученная травма в матче с «Депортиво». Тем не менее на бумаге все равно состав был хороший. Иско играл, Ковачич и Рамос вернулся. При этом «Реал» уступил «Леганесу» и сошел с дистанции.

Зидан оправдывается всячески, понимая, что теперь для него ключевые игры на посту «Реала» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но и в чемпионате отрыв слишком велик, однако реноме – есть реноме, статус – есть статус. Надо «Реалу» даже несмотря на тяжелого соперника показать все, что он может на данный момент, а он все-таки может многое.

«Валенсия» провела очень изнурительный и энергозатратный матч в Кубке против «Алавеса». Причем, все висело на волоске: «Валенсия» проигрывала, затем сумела сравнять счет, потом пропустила еще в концовке. Все дошло до серии пенальти, где Доменек, голкипер, сыграл ключевую роль, взяв два пенальти, и один удар от игрока «Алавеса» был выше ворот.

На позитивных эмоциях легче готовится к матчу, тем более на «Месталье» при своих болельщиках. Я думаю, что «Реал» не такой уж однозначный фаворит в этой паре, несмотря на то, что букмекеры отдают однозначное преимущество «Реалу». Чистая победа мадридцев котируется за 1,60. Я не уверен, что «Реал» выиграет этот матч, но, мне кажется, что здесь очень сложно найти какой-то оптимальный вариант. Можно был бы сыграть угловые, можно сыграть вариант «обе забьют», потому что у «Реала» оборона дырявая и пропускает почти в каждом матче.

У «Валенсии» в свою очередь есть хорошая атака: Симоне Дзадза, Родриго и Мина. Они могут доставить немало неприятностей. Но я все-таки рискну и попробую взять второй тайм. Вот здесь, мне кажется, преимущество «Реала», учитывая, что многие ключевые игроки у «Реала» не играли, тот же Бейл и Роналду, о чем я говорил, могут выйти и иметь преимущество во втором тайме в свежести.

Все-таки 120 минут бесследно для «Валенсии» пройти не смогут. Плюс у «Валенсии» есть и кадровые проблемы. Габриэль Паулисто и Везу не сыграют в этом матче из-за дисквалификации. Они пропускают матч после удалений, полученных в последнем матче примеры против «Лас-Пальмаса». Это тоже не совсем большой, но все-таки бонус в копилку «Реала».

Ну и где, как не в таком статусном матче «Реал» возвращать свой имидж. Поэтому я попробую предложить вариант победа «Реала» во втором тайме. «Реал» умеет добавлять, это не произошло в матче с «Леганесом». В матче с «Депортиво» размазали, где-то в нехороших для себя матчах «Реал» умел находить для себя ресурсы, чтобы второй тайм провести более качественно. Попробую взять ставку на то, что «Реал» выиграет на «Месталье» с коэффициентом 1,87.

Это исключительно мои умозаключения, как говорил классик Павел Мамаев. Жду отклики в комментариях, ну и сами думайте, что на этот матч можно поставить. Можно попробовать вариант «обе забьют» со смешным коэффициентом 1,35. Обе забьют и тотал матча больше 2,5 идет за 1,40 – это можно засунуть в экспресс, а ординаром советую играть победу «Реала» во втором тайме».