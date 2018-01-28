Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Лас-Пальмас» в 21-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят через «низ».

В чёрную полосу угодил и «Атлетико» Мадрид. Три матча подряд команда не выигрывает — два поражения от «Севильи» в Кубке, была ещё домашняя ничья с «Жироной» в чемпионате. Могли и проиграть в концовке: нападающий каталонского клуба выбегал к воротам, и Облаку пришлось его сбить. Что-то надломилось у «Атлетико». Возможно, это как-то связано с приходом Диего Косты. Может быть, это связано с потенциальным уходом Антуана Гризманна.

Страдает реализация у «Атлетико». Хотя смотрел ответную игру с «Севильей». Не скажу, что «Атлетико» выглядел безнадёжно. «Атлетико» играл неплохо, особенно в первом тайме, забил прекрасный гол Гризманн, плюс еще несколько хороших атак было.

Сейчас снова придётся сыграть без Диего Косты. Но противостоять мадридцам будет один из аутсайдеров — «Лас-Пальмас». Здесь островной команде ловить особенно нечего. Да, она выиграла у «Валенсии». Но, скорее, это произошло не по игре. Был назначен спорный пенальти, двух игроков удалили у «Валенсии». Но выиграли и выиграли, это первая победа под руководством Пако Хемеса. Но против обозлённого, голодного «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» «Лас-Пальмасу» нечего будет противопоставить. По крайней мере, очень сложно.

Думаю, что «Атлетико», скорее всего, выиграет. Но, учитывая, что за последние три матча он пропустил шесть мячей, естественно, с учётом Кубка, а до этого всего восемь за 19 туров, нужно минимизировать риски в обороне, сыграть получше в защите. Я бы взял победу «Атлетико» через тотал меньше 3,5 мяча с неплохим коэффициентом 1,92.