Экс-главный тренер «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровска» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян записал видео с прогнозом на матч «Милан» — «Лацио» в 22-м туре Серии А 2017/2018. Он ставит на то, что обе команды отметятся, и тотал матча будет больше 2,5 мяча.

Добрый день!

Очень интересный матч предстоит в очередном туре Серии А: «Милан» — «Лацио». Непростой прогноз, но есть абсолютно логическое объяснение тому, что я предлагаю сделать ставку на то, что обе команды забьют, и будет забито не менее трех мячей.

Объясняю почему. «Милан» абсолютно раскрепощен в турнирной таблице. Хуже уже некуда, а такой клуб как «Милан» стремится поправить свое положение. Сейчас нет такого давления в плане результата, в плане улучшения игры. Поэтому и «Милан» предложит открытую игру для «Лацио».

«Лацио» — одна из самых остроатакующих команд в Серии А, поэтому я и предполагаю, что будет забито не менее трех мячей и обе команды отметятся. Мне кажется, что это самый разумный прогноз на этот матч.