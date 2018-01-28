Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч двадцать первого тура испанской Примеры 2017/2018 «Барселона» — «Алавес». Он предлагает две ставки на эту игру.

Когда нынешний тренер «Алавеса» Абелардо возглавлял хихонский «Спортинг», то его команда порой просто не упиралась в матчах с «Барселоной». Будучи экс-футболистом «Барсы», Абелардо устраивал дело так, что именно к матчам с «Барселоной» одни игроки обнуляли карточки, а другие — получали отдых перед более важными следующими матчами. Сейчас повального получения карточек всеми, кому не хватало одного предупреждения до дисквалификации, уже не произошло. Из четверых футболистов, находившихся в одной карточке от пропуска матча, только опорник Пина заработал дисквалификацию, плюс в прошлом туре был удален защитник Эли.

«Алавес» наверняка постарается дать бой на «Камп Ноу», но в прошлую среду баски выложились в 120-минутном кубковом матче с «Валенсией» и на концовку игры у них может не хватить сил и они наверняка пропустят во втором тайме. Особенно если Коутиньо выйдет на замену, а не в стартовом составе.

Но на первый тайм гостей должно хватить. «Алавес» — команда с крепкой обороной, в первом круге они пропустили лишь по два мяча в матчах против «Барселоны» и мадридского «Реала». «Барса» же в первом тайме не форсирует события и чаще забивает после перерыва. Поэтому мне понравилась ставка на «Алавес» с форой «плюс полтора» по итогам первого тайма. Что же касается исхода полного матча, то тут я бы поставил на «сухую» победу «Барселоны». Даже если в центре обороны выйдет колумбийский новичок Мина, «Алавесу» будет сложно забить в ворота тер Штегена. Предсказать количество голов «Барселоны» тут сложно, особенно до публикации стартового состава. Но главное тут, что каталонцы скорее не пропустят.