Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинг Букмекеров» Алексей Бадюков записал видео с прогнозами на первые матчи финальных серий Восточной и Западной конференций КХЛ СКА — ЦСКА, «Ак Барс» – «Трактор».

Всем добрый день!

Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнование всем родным и близким погибшим в Кемерово. Призвать всех следить за безопасностью, прежде всего, следить за своими детьми, всегда быть рядом с ними и, конечно же, здоровья всем нам и всем семьям и близким.

СКА — ЦСКА

Сегодня мы с вами поговорим о двух матчах. Прежде всего, начнем с полуфиналов Кубка Гагарина матча СКА — ЦСКА. Та серия, которую долго ждали. Всего две встречи было в регулярном чемпионате. В обоих матчах победили армейцы с Невы. Первый поединок был в августе, матч-открытие. Тогда была победа со счетом 4:2. Это было начало, а в конце года уже играли в Москве. Тогда со счетом 5:2 при помощи хет-трика Ковальчука победила команда с Невы.

Начало выдалось аккуратным. Мы видим, как команды идут по сетке плей-офф. Очень тяжелые игры и у тех и у других. У СКА более предпочтительное положение, потому что первую встречу играет дома, а СКА очень любит начинать. Все отлично знают историю встреч, и «армейцы» являются прекрасным раздражителем.

Что касается сочетаний, то Ковальчук нашел себя в сочетании с Шипачевым. Практически в каждой встрече они набирают очки независимо от того, что у СКА не идет большинство. Хотя как сказать, две шайбы в серии с «Локомотивом» говорят о плохом результате для СКА. Привыкли, что в регулярке по процентным соотношениям были показатели колоссальные.

Что касается «армейцев», то большинство также не слишком выразительное. Шумаков получил повреждение в матче с «Йокеритом», не играл две встречи, но по разговорам он будет в составе. Опять тройка Капризов-Шалунов-Шумаков соединится и вполне возможно, что большинство заработает. Теневые лидеры, ну, как теневые, капитан команды Сергей Андронов — четыре шайбы в серии с «Йокеритом» ощутимы. На мой взгляд «армейцы» чуть-чуть более уставшие, поскольку по два, максимум по три человека меняются в составе. По сравнению с регулярным чемпионатом это ощутимо. Пять овертаймов с «Йокеритом» должны сказаться, хотя финнов победили с неким запасом.

Не думаю, что в этой встрече и в этой серии будет играть роль большинство. Будут играть роль третьи и четвертые звенья. Разыгрался Тихонов в одной из встреч. Там Прохоркин в четвертом звене играет, так что четыре звена у СКА достаточно активно действуют, но и про ЦСКА можно тоже самое сказать.

В первой игре отдаю предпочтение петербуржцам. Думаю, что игра будет верховая. СКА выиграет, а дальше уже посмотрим, какую тактику выберет Игорь Никитин. Потому что более варьировать своим составом и своей игрой может Олег Знарок. Видим, как он меняет звенья. Дацюка убрал от Ковальчука. Это происходит на протяжении всего регулярного чемпионата, поэтому рекомендую ставить на победу СКА.

«Ак Барс» — «Трактор»

Что касается «Ак Барса» и «Трактора». Два раза встречались в регулярке. В Челябинске была победа по буллитам «Трактора». «Ак Барс» вытащил встречу, но в целом не впечатлил, а потом в Казане 7:1 у себя дома «Ак Барс» в октябре 2017-го года победил.

Здесь нужно учитывать, что семь матчей с «Салаватом Юлаевым» сыграно. «Трактор» играет от обороны, и не думаю, что пойдет первым номером. Это чревато против «Ак Барса». Наверное, в некоторой степени серия может повториться. Соотношение сил будет как с «Амуром», когда «Ак Барс» играл. Первое звено за собой тащит: Секач, Ландер и Азеведо в полном порядке. Забрасывают в большинстве, пять на пять могут протащить. Ткачев и Галеев — прекрасная связка. Зарипов пропустит начало серии, Абросимов травму получил. В принципе, глубина состава позволяет что-то делать. В большинстве не так и опасны, но никогда не знаешь, когда «Ак Барс» забьет в большинстве.

Что касается «Трактора», то это шанс Кравцова проявить себя. Против него будут плотно играть, потому что он сейчас уже с языка не слазит у многих специалистов. Соответственно и многие хоккеисты обращают на него внимание. Францоуз и Демченко, думаю, будут варьироваться эти сочетания именно во вратарской бригаде, а так Францоуз вытащил седьмую встречу, да и всю серию они тащили с Василием. Если так и продолжится, то у «Ак Барса» могут быть проблемы.

Все равно в первой встрече дома «Ак Барс» побежит, и первая встреча будет за «Ак Барсом». Жду верховую игру и думаю, что будет крупная победа. Пока «Трактор» придет в себя, а это будет во второй или в третьей встрече, когда домой приедут. Верим в «Трактор», верим, что они на равных сыграют с «Ак Барсом» и будет интересная серия. Рекомендую ставить на «Ак Барс» в первой встрече.