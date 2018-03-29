Профессиональный гандикапер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Чаплыгин дает прогноз на четвертьфинал мужской части турнира в Майами. Эксперт считает, что Кевин Андерсон обойдет Пабло Карреньо-Бусту с разницей в 10 и более эйсов.

Начнем с общих статистических показателей. За прошедший год Андерсон провел на открытом харде 38 матчей. В среднем за гейм он делал 1,25 эйса. У Карреньо-Бусты после 25 матчей за гейм получилось выполнить 0,33 эйса.

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у теннисистов с игрой на приеме чужой подачи. Андерсон пропускал от своих соперников по 0,37 эйса за гейм, а Карреньо-Буста – по 0,62 эйса.

Итак, что мы имеем? Умение подавать у Андерсона согласно статистическим выкладкам лучше почти в четыре раза, умение принимать чужую подачу лучше почти в два раза. Но хватит ли этого для того, чтобы пробить огромную фору в (-9,5) эйса?

История личных встреч говорит о том, что раньше такого перевеса хватало. В рамках ATP-тура Андерсон и Карреньо-Буста между собой играли четыре раза. Три матча пришлись на открытое хардовое покрытие. Матч 2017 года на US Open завершился со счетом по эйсам 22 -1 в пользу Кевина. Но этот поединок надо вынести за скобки, так как на турнирах Большого шлема играют как минимум три сета. У нас же матч может завершиться после двух сетов. Совсем недавно на турнире в Индиан Уэллсе после трех сетов счет был 16-2 в пользу Андерсона. А вот в Монреале в 2017 году по итогам двух сетов Андерсон победил всухую: 14-0.