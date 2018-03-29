Экс-пятая ракетка мира, комментатор «Евроспорта», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе записала видео с прогнозом на матч Виктория Азаренко — Слоан Стивенс в полуфинале женского турнира категории Premier в Майами.

Привет, друзья!

Полуфиналы на турнире в Майами. Очень классный матч должны девчонки разыграть. Я сейчас говорю о Вике Азаренко и Слоан Стивенс.

В чем интерес? В первую очередь в том, что впервые в противостоянии личный встреч Слоан Стивенс обыграла Вику Азаренко на прошлом турнире в Индиан-Уэлссе в двух сетах. Там, правда, у Вики совершенно не шла игра. У нее был долгий перерыв, поэтому можно понять такую многоошибочную игру на задней линии. Просто Вика еще не вошла в игровой ритм. А вот на этом турнире в Майами она играет гораздо лучше.

Я думаю, что Азаренко возьмет реванш и выйдет в финал. Ей это вполне по силам. По характеру совершенно разные теннисистки. Слоан Стивенс — это полный штиль, а Азаренко — буря или ураган. Вот кто кого? Я думаю, что в этот раз победит ураган.

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