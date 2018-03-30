Экс-пятая ракетка мира, комментатор «Евроспорта», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Хуан Мартин Дель Потро — Джон Изнер в полуфинале мужского турнира серии Masters в Майами. Эксперт считает, что в предстоящем матче развернется упорная борьба.

Всем привет!

Итак, мужской матч – Джон Изнер сыграет с Дель Потро. Как-то странно, Дель Потро в последнее время вроде бы и играет такие тяжелые матчи, и уже третий турнир подряд, но все выигрывает и выигрывает. Такое чувство, что его уже не остановить.

Но все-таки, у Изнера подача хорошая. Просто удивительно, как он так легко обыграл Чона. Как раз у Чона с подачей были проблемы вчера, поэтому они и проиграл так легко. А вот у Дель Потро проблем с подачей нет. Он хорошо сейчас чувствует корт.

Но Джон Изнер тоже сейчас прибавил. Он нашел наконец-то свою игру. Соответственно, я думаю, что будет сложное противостояние. Думаю, что сыграют больше 24,5 гейма. Знаю, что это очень много, но оба под два метра ростом, а один даже повыше, теннисисты мощные, с хорошими подачами и ударами. Вряд ли будут затяжные розыгрыши, скорее всего, два-три удара и на этом будет все завершаться, но, тем не менее, каждый должен брать свою подачу и бороться до последнего.

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