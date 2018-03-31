Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не менее трех мячей.

Одна из самых ярких афиш тура, если вообще не самая яркая. «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» встретится с «Барселоной». Этим командам через 20 с небольшим дней играть в финале Кубка Испании. Там, конечно, будет другая стратегия, многое другое будет стоять на кону. Сейчас у «Севильи» такая ситуация в турнирной таблице, что после двух поражений подряд ее поджимают «Жирона» и «Бетис», а «Вильярреал» ушел вперед. «Севилье», думаю, не стоит опасаться «Барселоны», не нужно сидеть в окопах и ждать у моря погоды.

Я думаю, что «Севилье» есть смысл сыграть агрессивно дома. Кстати, «Севилья» давно не играла вничью, можно было бы попробовать поставить на ничью в лоб. У «Барселоны» неплохой гандикап перед конкурентами, она без пяти минут чемпион. Но играть лобовую ничью за хороший коэффициент 4,12 весь рискованно.

Статистика говорит за то, что матч должен получиться весьма результативным, несмотря на то, что каталонцы мало пропускают, а «Севилья» не так уж много забивает. Тем не менее в пяти последних матчах на поле «Севильи» команды минимум три забивают. Могут быть разные варианты на тему результативности: и «обе забьют», и «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Я бы просто сыграл «тотал больше 2,5 мяча» за неплохой коэффициент 1,65. Можно рассмотреть вариант с расходом — «тотал больше 3 мячей» за 2,05. Там пока не очень понятно состояние Лионеля Месси. Сыграет он или нет, пока нельзя сказать. Возможно, его поберегут для «Ромы». Но есть другие ребята: Суарес, Коутиньо, Дембеле. Голы от этого матча ждем.

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