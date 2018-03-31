Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тосно» в 24-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что красно-белые победят, но пропустят.

«Спартак» не имеет права терять очки в домашней игре с «Тосно». И так в первом круге выигранный матч был отдан в большинстве. Но у «Спартака» проблемы с составом. На полгода минимум вылетел Джано, травмировался Роман Зобнин и какое-то время пропустит.

С другой стороны, у «Спартака» нет в составе Месси, чтобы говорить о травме какого-то игрока, как о невосполнимой. Нужно играть. Понятно, что в любом составе «Спартак» сильнее «Тосно». Но эти проблемы с составом могут повлиять на сыгранность. «Тосно» может этим воспользоваться и реализовать шанс в контратаке. Парфенов грамотно изберет план на игру, в этом я не сомневаюсь.

Но все-таки ставлю на «Спартак». Класс должен будет сказаться, как и поддержка трибун. Но предположу, что «Тосно» все-таки забьет.

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