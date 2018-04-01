«Ростов» – ЦСКА. Прогноз Евгения Ловчева
Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ. Поединок состоится 1 апреля в 19:00 мск. Эксперт ставит на ничью.
– Интереснейший матч будет. Карпин против ЦСКА это особая история. «Ростов» уже два раза подряд сыграл вничью. Немного не хватает для победы желто-синим.
Все игры последних лет в Ростове для ЦСКА очень сложны. Дополнительной мотивацией для Карпина будет тот факт, что команда под его руководством пока не выигрывала, и это несколько давит на главного тренера. Настрой будет запредельным у хозяев поля. Но думаю, команды не выявят победителя. Будет очень напряженный матч, в котором ни одна из команд не захочет рисковать.