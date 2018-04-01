Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Депортиво» в 30-м туре испанской примеры. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не более двух мячей.

Сложнейшая ситуация у «Атлетико» Мадрид. Речь не о таблице, а о кадрах. «Атлетико» перед паузой проиграл «Вильярреалу». А сейчас пресса пишет, что «Атлетико» просто сложно собрать состав. Но состав соберется, а вот запасных… Придется, наверное, включать молодых ребят. Травмирован Луис Филипе, Витоло пропустит матч из-за дисквалификации, у Гризманна перебор желтых карточек, проблемы у Гамейро. Явные проблемы с составом.

«Депортиво» героически пытается цепляться за очки. Не очень здорово это получается. Команда находится в нижней части таблицы. Играя против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано», «Депор» вряд ли будет раскрываться, даже несмотря на проблемы мадридцев.

Я думаю, что здесь можно оттолкнуться от статистики. Перед паузой «Атлетико» много забивал. Но в пяти последних матчах между этими командами был только один «верховой», когда «Атлетико» победил 3:0 в 2016-м.

Здесь же при тренере Зеедорфе у «Депортиво» не очень складывается. Команда мало забивает. Может она вообще ничего не забить «Атлетико». В первую очередь гостям нужно будет не пропустить. Справятся или нет, не знаю. В первом круге «Деопртиво» проиграл, пропустив на 90-й минуте со штрафного от Тома Парти. Здесь можно рассмотреть вариант «низового» матча. «Тотал меньше 2,5 мяча» за отличный коэффициент 2,17. За 1,68 можно сыграть «тотал меньше 3 мячей». Тоже вполне достойно.