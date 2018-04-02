Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч ЦСКА — СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это финал Западной конференции. Третья игра состоится в понедельник в Москве во дворце «ЦСКА имени Всеволода Боброва». Эксперт считает, что в предстоящем матче петербуржцы победят.

Тяжело предсказывать. Увлекательная серия, но сложно говорить о том, кто выиграет. ЦСКА на равных играет со СКА, если Капризов не допускает ошибки в своей зоне. СКА все это прекрасно понимает. Те игроки, которые допустили ошибки в первой встрече, во второй не играют. Но мы увидели, что все хоккеисты СКА готовы.

На большинство упора нет ни у тех, ни у других. Хорошо разобрали друг друга команды, знают, что и как перекрывать. Все решается в равных составах за счет индивидуальных действий.

Будет много борьбы, много драк. Карнаухов давно не играл, но вышел во второй игре и устроил веселье. Подрался. Проявил свое бесстрашие. Если ему дадут шанс в третьей игре, он снова будет заводилой. Но все-таки ставлю на СКА. Победят петербуржцы, возможно, в овертайме. Мастерство скажется.

<iframe style="max-width: 700px" class="iframe-bookmaker-ratings" src="https://bookmaker-ratings.ru/widget-rb-tips-ss/?bet_id=1310778_0_0 width=" 100%"="" scrolling="no" seamless="" frameborder="0" height="200">