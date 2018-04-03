Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Трактор» – «Ак Барс» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это финал Восточной конференции. Третья игра состоится во вторник в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Эксперт считает, что в предстоящем матче хозяева победят.

Понятно, что есть потери и у тех, и у других. Секач выбыл до конца сезона, у «Трактора» Пеньковского не будет, Лукоянов может не сыграть. Есть вопросы по вратарю «Трактора». Но, думаю, что ставку сделают на Францоуза. Сейчас такая стадия, что опыт нужен.

«Трактор» начнет активно. Легионерское звено должно себя показать. Но усталость накопилась, во второй половине челябинцы будут проседать. «Ак Барс» понимает, чего ждать от соперника. Он будет ждать шансов в большинстве. Оно решило прошлый матч, Зарипов реализовал 5 на 3.

Будет полный дворец. Думаю, что фактор своего поля «Трактору» поможет. Поставлю на минимальную победу хозяев, причем в основное время. Если он выиграет, то не в овертайме.