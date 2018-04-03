Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Севилья» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Это первая встреча команд, которая состоится во вторник на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на победу гостей в результативном поединке.

Матч Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» нас ожидает.

Многие считают, что «Баварии» второй раз подряд повезло с жеребьевкой, ей достался соперник, который ей однозначно по силам, вслед за турецким «Бешикташем». Думаю, что с этим надо согласиться.

«Севилья» провела очень энергозатратную игру против «Барселоны» в чемпионате. Мне кажется, что «Севилья» не так чтобы рассчитывает «Баварию» пройти. Она, конечно, будет сражаться и бороться, но понимает, что она аутсайдер в этой паре.

«Бавария», памятуя о тех неприятностях, которые были в последние годы с испанскими командами в Лиге чемпионов, постарается этот матч и это двухматчевое противостояние использовать, чтобы подобный комплекс изжить. «Бавария» на ходу, матч с дортмундской «Боруссией» показал, что она может все сейчас. Мне кажется, что психологически она готова играть в гостях на победу.

Думаю, что забитых мячей в этом матче должно быть много, поэтому мой вариант – «победа «Баварии» и тотал больше 2,5». Не удивлюсь, если игра закончится 2:1, 3:1 или даже 3:0 в пользу немецкого клуба.

Ставьте лайк, если вы согласны со ставкой, коэффициент, кстати, очень хороший – 2,05 и хорошей вам игры.

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