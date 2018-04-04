Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матчи «Арсенал» – ЦСКА и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», которые состоятся в рамках 1/4 финала Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Арсенал» – ЦСКА

Прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА: «победа «Арсенала» «всухую», «ЦСКА не забьет» и «победа «Арсенала» во втором тайме».

Многие вспоминают, как эти же команды играли однажды уже некое время назад. Тогда мяч просто не лез в ворота ЦСКА. Думаю, что сейчас все будет по-другому.

«Арсенал», конечно, не самый большой лидер английского футбола, но при этом команда, у которой поставлена игра. Они с мячом редко расстаются, атака хорошая, да и на своем поле играют, поэтому преимущество на стороне «Арсенала».

ЦСКА в обороне довольно плотно играет, но при этом думаю, что на гол-два «Арсенал» сподобится.