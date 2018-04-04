Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги чемпионов «Арсенал» – ЦСКА и «Барселона» – «Рома».

«Арсенал» – ЦСКА

В матче «Арсенал» — ЦСКА шансы «Арсенала» выглядят предпочтительнее. Надо сказать, что последний матч ЦСКА сыграл неважно. «Арсенал» демонстрирует достаточно высокий уровень игры, он имеет хорошие шансы победу.

Мне кажется, что второй матч для ЦСКА будет складываться непросто, учитывая, что уровень игроков «Арсенала» достаточный для того, чтобы иметь контригру. Я считаю, что даже по опыту ЦСКА имеет отрицательный баланс матчей с командами из АПЛ. Сегодняшний «Арсенал», укрепившийся Обамеянгом и Мхитаряном, добавил в креативности и атаке. Думаю, что для обороны ЦСКА это будет большим испытанием.