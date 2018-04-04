Главный тренер команды «Луч-Энергия» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак».

Перенесенный матч «Крылья Советов» — «Спартак» вроде бы не должен преподнести сюрпризы. Но дело в том, что москвичи вернулись в чемпионскую гонку, и если еще недавно мотивация в Кубке была запредельной, то теперь, возможно, ставка будет сделана именно на чемпионат.

Но все-таки, я думаю, что исполнительское мастерство игроков «Спартака» гораздо выше. Плюс красно-белые прекрасно понимают, как самарцы будут встречать их с точки зрения того, кто их главный тренер. Я думаю, что в «Спартаке» не ждут легкой прогулки в Самаре.

Не исключаю, что матч может не ограничиться основным временем. Но все же поставлю на успех гостей с минимальным преимуществом – в один мяч.