Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч «Арсенал» – ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/2018. Эксперт предложил две ставки на этот матч.

Лига Европы. Единственный российский клуб, неожиданно для многих, который остался в этом турнире — это ЦСКА. Четвертьфинал. Соперник яркий и красивый — «Арсенал», хоть и не тульский, но лондонский. На «Эмирейтс» или на «Арсенал стэдиум», как называется этот стадион в международных матчах, пройдет игра. Первая встреча в четверг — «Арсенал» против ЦСКА.

Все мы отлично помним, что было в 2006 году. Эта сумасшедшая игра, еще под руководством Газзаева: 857 моментов у «Арсенала», мяч катался по ленточке, но забить так и не удалось. Акинфеев был тогда настоящим героем. Матч в итоге завершился вничью со счетом 0:0. Думаю, что и здесь 0:0 было бы неплохо для ЦСКА, но, учитывая нынешнее состояние «Арсенала», видел его игру со «Стоком» в чемпионате, комментировал матч против «Милана», этот «Арсенал» точно не надо бояться. Тем более что не будет играть Обамеянг, который заигран за «Боруссию» в Лиге чемпионов.

ЦСКА сейчас командно выглядит очень неплохо. Это притом, что кадровые ресурсы особо не позволяют варьировать состав Виктору Гончаренко, но мы видим, что ЦСКА — это команда с таким колоссальным опытом, с таким стержнем. Умеет хорошо настраиваться на определенные игры. Кто мог поверить, что ЦСКА забьет три мяча «Лиону», да еще и на выезде, не сдюжили, смогли. Думаю, что без всякой робости, стеснительности выйдет ЦСКА на матч с «Арсеналом». Оборону «канониров» не назовешь сверхнадежной, поэтому можно рассчитывать на гол ЦСКА на хорошем поле при хорошем выходе в контратаки и наличии кадров в нападении: есть Муса, тот же Вернблум, Дзагоев и Головин, да еще и Щенников раззабивался. Я думаю, что шансы у ЦСКА в этой встрече должны быть. Забить должны, но вот отыграть на ноль будет очень непросто.

Я бы предложил вариант сыграть «обе забьют» с коэффициентом выше двойки на сайте «Винлайна». Это очень достойно, плюс можно рассмотреть вариант «второй тайм больше 1,5 мяча». Здесь тоже коэффициент выше двойки. Объясню почему. «Арсенал» не сказать, чтобы давит соперника с первых минут, он раскачивается и потом потихонечку набирает. Например, эта ставка сыграла со «Стоком», три мяча забили в концовке. С «Миланом» два мяча забили при счете 1:1 во втором тайме. У ЦСКА мы тоже видим и с «Лионом» контратаки получались, и в последней игре с «Ростовом» два мяча в итоге во втором тайме были забиты, поэтому два мяча во втором тайме. Почему бы и нет, тоже можно попробовать.

Я набросал вам свои мысли, а вы думайте сами. Обе забьют и тотал второго тайма больше полутора — это мои предложения на эту игру. Удачи «армейцам» в Лондоне на стадионе «Арсенала». Мы смотрим футбол и подписывайтесь на Youtube-канал «Рейтинга Букмекеров». Чао!