Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура испанской примеры «Депортиво» – «Малага». Он полагает, что команды обменяются голами.

Вот игра, которую все так ждали! Очная игра двух худших команд чемпионата. «Депортиво» и «Малага» занимают две последние строчки турнирной таблицы. «Депор» не одержали ни одной победы за последние 15 туров. «Малага» лишь в прошлом туре прервала 14-матчевую безвыигрышную серию, неожиданно обыграв «Вильярреал» 1:0. Однако «анчоусы» по-прежнему очень далеки – в 11 очках — от спасительного 17-го места.

В общем, оба клуба настолько плохи, что в следующем сезоне им не избежать новых встреч в рамках Сегунды. А пока они, хоть уже и обречены, но еще поборются. «Депортиво» в первый и последних раз при Зеедорфе играет дома против соперника, который находится еще ниже в турнирной таблице. Для суринамского тактика это хороший шанс попытаться одержать хоть одну победу за чемпионат. «Малага» же должна быть взбудоражены долгожданной победой в прошлом туре и может поверить в свои силы.

Мне кажется, игра будет открытой, терять соперникам тут совершенно нечего. Ведущие форварды обеих команд в строю, их оборона слаба, ставлю на «обе забьют»!