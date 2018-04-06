Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч СКА – ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это финал Западной конференции. Пятая игра состоится в пятницу в Санкт-Петербурге во дворце «Ледовый». Эксперт считает, что в предстоящем матче петербуржцы победят.

В прошлом матче ЦСКА победил, сделав нужный счет в начале третьего периода. Но есть отрицательный момент: ЦСКА никак не может забросить шайбу в большинстве. Это надо учитывать. В длинной серии нужно забрасывать в большинстве, это сильно влияет на ситуацию. СКА забросил в четвертом матче. Он все-таки реализует некоторые моменты, и это помогает, хотя тоже большинство работает хуже, чем обычно.

У ЦСКА уже вышел Шумаков. Посмотрим, появится ли Шалунов в следующем матче. Если да, то это будет ощутимый плюс как раз для большинства.

В этой встрече преимущество будет на стороне СКА — по броскам, владению шайбой, движению. Посмотрим, как ЦСКА удастся сыграть на контратаках. Но, думаю, что у хозяев будет больше возможностей для взятия ворот. На «верховой» матч не ставлю. Уроки из первой игры все учли. СКА выиграет в основное время, разрыв 1-2 шайбы, но жду не больше 5 голов.