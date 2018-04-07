Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матчи 25-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов».

«Зенит» — «Краснодар»

Я думаю, что уход Шалимова скажется на игре, тем более, что сегодня нет пока адекватной замены. Для «Зенита» игра с командой, которая находится вблизи в турнирной таблицы, играет большую роль. Думаю, что «Зенит» имеет достаточно возможностей для того, чтобы добиться победы, которая приблизит его к соперничающим командам в борьбе за чемпионство.

«Локомотив» — «Ростов»

«Ростов» в матче с ЦСКА был достаточно конкурентоспособен. Думаю, что в какой-то степени плохая реализация, необоснованные ошибки в обороне, где не до конца были сыграны отдельные эпизоды, в надежде на вне игры, привели к поражению. В частности, мяч забитый Вернблумом, который принес победу ЦСКА.

Думаю, что победа «Амкара» над «Локомотивом» сослужит хорошую службу для того, чтобы в «Локомотиве» была соответствующая реакция на поражение. Да и сама ситуация в турнирной таблице будет достаточной мотивацией для того, чтобы добиться победы. Думаю, что у «Локомотива» для этого есть хорошие шансы.